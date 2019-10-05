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عدن - ياسمين التهامي - الحضرمي يخاطب العالم: الامارات قصفت الجيش الوطني ودعمت تمرداً مسلحاً ضد الشرعية

اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي دولة الامارات العربية المتحدة بدعم انقلاب مليشيات مسلحة في العاصمة الؤقتة عدن وقصفها بالطيران لقوات الجيش الوطني.

وقال الحضرمي “بأن مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي قاد تمردا وسطوا مسلحا على مؤسسات الدولة في عدن بدعم عسكري ومالي ولوجيستي من دولة الإمارات العربية المتحدة”.

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وأوضح الحضرمي: “تعرض جيشنا، للأسف، لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي، من الطيران الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافاً صريحاً عن الاهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وشكر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي “المملكة العربية السعودية الشقيقة على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قبل دولة الأمارات في المناطق المحررة”.

جاء ذلك في كلمة اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها قبل لحظات وزير الخارجية محمد الحضرمي رئيس الوفد المشارك في أعمال الجمعية.