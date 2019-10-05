شكرا لبحثكم عن خبر صرف مساعدات مالية لملايين اليمنيين من البنك الدولي عبر الكريمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مسؤولة حكومية، الجمعة، عن موعد صرف مساعدات مالية لنحو 9 ملاييين يمني عبر منظمة اليونيسيف وبتمويل من البنك الدولي.



وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال أن "عملية صرف المساعدات النقدية الطارئة عن طريق اليونيسف للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية ستبدأ الأحد القادم وتستهدف اكثر من 9 مليون مستفيد في كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة غير المحررة، وسيتم الصرف عبر بنك الأمل للتمويل الاصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر".

وأوضحت الكمال أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي واليونيسف على تمديد التمويل لمراحل صرف المساعدات الى سبتمبر 2021م".

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وأشادت باستجابة البنك الدولي لتمديد تمويل المراحل القادمة، وبجهود اليونيسف وكافة الجهات ذات العلاقة في القيام بهذا المشروع الهام.

ووجهت مدراء صناديق الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات والجهات ذات العلاقة، بتسهيل مهام عمليات الصرف ومتابعة حصول المستفيدين على حصصهم من المساعدات النقدية وعمل كل ما من شأنه انجاح هذه المرحلة، وعمل كافة الحلول لأي عوائق او عراقيل قد تواجه عملية الصرف.

وأوضحت الكمال ان مراحل الصرف الخمس السابقة استهدفت اكثر من 9 مليون مستفيد في كل مرحلة، موجهة الشكر لكافة صناديق الرعاية الاجتماعية في المحافظات والجهات ذات العلاقة التي ساهمت في انجاح المراحل من عمليات صرف المساعدات.