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يزيد بن سلمان - شبوة - الطفل اليمني الذي اذهل الجميع " مواهب منسية في زمن الحرب" ( فيديو) طفل يمني في صنعاء يذهل كل من شاهده بصوته الشجي وهو يغني اثناء مزاولة عمله كبائع ماء متجول حيث اجبرته الحرب على ممارسة هذه المهنة ليعول منها اسرة بكاملها.

الطفل اليمني عمرو احمد الذي يملك موهبة استثنائية جعل قناة روسيا اليوم تلتفت الى موهبته وتنشر له مقاطع وهو يغني بصوت اذهل الجميع.

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