شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي: سقوط صاروخين حوثيين في صعدة أطلقا من صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، بإطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخين باليستيين من أعيان مدنية بمحافظة صنعاء، وسقوطهما داخل محافظة صعدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات المدعومة من إيران "أطلقت صباح اليوم (الجمعة 04 أكتوبر 2019 ) صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة)".

وشدّد المالكي على استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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