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الأخبار طفل يمني لم يتجاوز العاشرة ينقذ ثعلب من قعر بير عميقة .. فيديو يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارطفل يمني لم يتجاوز العاشرة ينقذ ثعلب من قعر بير عميقة .. فيديو - المصدر: مواقع السبت 05 أكتوبر 2019 07:01 صباحاً طفل يمني لم يتجاوز العاشرة ينقذ ثعلب من قعر بير عميقة .. فيديو

طفل يمني لم يتجاوز العاشرة ينقذ ثعلب من قعر بير عميقة شاهد الفيديو

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