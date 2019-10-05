شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘مجتهد” يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن الشخصية السعودية الكبيرة التي تستعد لـ تصفية سعود... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب مختص في الشأن السعودي، عن تفاصيل ما قال إنهم “الاشخاص السريين” الذين يعتمد عليهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تحركاته وكذلك قراراته التي يصدرها.

وقال حساب “مستشار سياسي” في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر، إن أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو ((قحطان الخرج))، مشيراً إلى أن الخرج مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب ويقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج.

جديد "الخليج 365":

أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج — مستشار سياسي (@mustasharsiasi) October 2, 2019

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مستشار سياسي@mustasharsiasi

أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج

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أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج — مستشار سياسي (@mustasharsiasi) October 2, 2019

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أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج — مستشار سياسي (@mustasharsiasi) October 2, 2019

وأضاف “مستشار سياسي” كاشفاً تفاصيل إضافية، أن محمد بن سلمان، يعتمد على قحطان الخرج في تنفيذ القرارات السرية.. في تحريك المجندين الأجانب وتنفيذ عمليات الإعتقال والتصفية.. حتى بحق أقرب المقربين.. بمعنى قحطان الخرج يستطيع حتى قتل سعود القحطاني وتركي آل شيخ إن أمره بن سلمان بذلك!

أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج — مستشار سياسي (@mustasharsiasi) October 2, 2019

">

مستشار سياسي@mustasharsiasi

أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج

61

أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج — مستشار سياسي (@mustasharsiasi) October 2, 2019

Twitter Ads info and privacy

أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو.. قحطان الخرج.. مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب و يقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج — مستشار سياسي (@mustasharsiasi) October 2, 2019

والجدير بالذكر أن سعود القحطاني، الذي كان ذراع ابن سلمان اليمنى، قد جرى عزله مؤخراً بعد كشف تورطه في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ومشاركته في تعذيب السجناء والتحرش بالمعتقلات السعوديات داخل سجون النظام. كما جرى مع الناشطة لجين الهذلول.



وكشفت وكالة “رويترز” العالمية، عن وجود حالة امتعاض كبيرة تسود العائلة السعودية الحاكمة، من تصرفات ولي العهد، حسب ما عبر بعض أعضاء آل سعود ونخبة رجال الأعمال في السعودية، عن إحباطهم من قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أعقاب أكبر هجوم على البنية التحتية النفطية في المملكة الشهر الماضي.

وبحسب ما نقلته “رويترز” فإن هذا القلق ثار بين العديد من الفروع البارزة لعائلة آل سعود الحاكمة والتي يبلغ عدد أفرادها حوالي 10 آلاف عضو حول قدرة ولي العهد على الدفاع عن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقيادتها.

جاء ذلك وفقاً لما ذكره دبلوماسي أجنبي رفيع المستوى وخمسة مصادر لها علاقات مع العائلة المالكة ورجال أعمال لـ”رويترز”.

وقالت المصادر إن الهجوم أثار سخطا بين البعض في دوائر النخبة الذين يعتقدون أن ولي العهد المعروف في الغرب بالاحرف الاولى “MBS” سعى بشدة للسيطرة على السلطة.

وقال بعض هؤلاء الأشخاص إن الحدث أثار انتقادات أولئك الذين يعتقدون أنه اتخذ موقفا عدوانيا اكثر من اللازم تجاه إيران.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “رويترز” أيضا هناك الكثير من الاستياء” حول قيادة ولي العهد كما قال أحد أعضاء النخبة السعودية التي تربطها صلات بالعائلة المالكة: “كيف لم يتمكنوا من اكتشاف الهجوم؟”