شكرا لبحثكم عن خبر انقلاب عسكري جاري الآن على "عبد الملك الحوثي" ووكالة انباء دولية تزف خبر قاصم لظهر الحوثيين وتكشف تفاصيل خطيرة عن عدد القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/05 الساعة 07:01 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 7 آخرون، في اشتباكات بين عناصر من جماعة "الحوثي"، في محافظة إب وسط اليمن.

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة إب لوكالة "سبوتنيك" بأن اشتباكات اندلعت بين مسلحين تابعين لـ "أنصار الله" في محيط الإستاد الرياضي بمدينة إب، أثناء احتفالية أقامتها الجماعة داخل الملعب بمناسبة الذكرى الخامسة لما تسميه الجماعة "ثورة 21 أيلول/سبتمبر"، في إشارة لسيطرة الجماعة على لعاصمة صنعاء ومناطق أخرى باليمن في 2014.

أضاف المصدر أن الاشتباكات أوقعت 4 قتلى و 7 من الجرحى، مرجعا إياها لـ "خلافات بين عدد من المشرفين الحوثيين

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.