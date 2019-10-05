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خلطة سحرية طبيعية رخيصة الثمن وبتراب الفلوس تمنع عنك الجلطات وتجعلك فحل كالثور وتلبي رغبات زوجتك في اي وقت ليلا او نهار  

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صنعاء - ياسمين الخيامي - خلطة سحرية طبيعية رخيصة الثمن وبتراب الفلوس تمنع عنك الجلطات وتجعلك فحل كالثور وتلبي رغبات زوجتك في اي وقت ليلا او نهار  

2019/10/05 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

يعزز  البصل  الحياة الجنسية الصحية، حيث يمكن لتناول ملعقة كبيرة من عصير البصل مع ملعقة واحدة من الزنجبيل ثلاث مرات في اليوم أن تعزز الرغبة الجنسية.

فالبصل يعزز صحة القلب لحياة جنسية أفضل من المعروف أن صحة وسلامة القلب والدورة الدموية أمر هام وحيوي لتعزيز الصحة الجنسية وسلامة الانتصاب، ويعمل البصل كمضادات للتخثر، واستهلاك البصل يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بمنع وعلاج مرض تصلب الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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