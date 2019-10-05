شكرا لبحثكم عن خبر فُدى مالية لإعادة أطفال ”سيقوا زمراً” الى جبهات ”المليشيا” ومن لم يدفع هذا مصيره! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت مليشيا الحوثي عدد من الأطفال من منطقة دار سلم جنوب صنعاء، وقامت بالتغرير بهم وغسل ادمغتهم، تمهيدا لاستقطابهم من قبل مشرفيها، الذين ينتمون للمنطقة نفسها، والزج بهم في جبهات قتالها ضد اليمن واليمنيين.

وقال مصدر محلي، لـ " المشهد اليمني " أن المشرف الحوثي أبو غيلان والذي ينتمي لمنطقة سنحان طلب مبالغ مالية كبيرة من والد أحد الآباء وقام بإرجاع ابنه من أحد الجبهات بينما لم يعيد الأطفال الآخرين لعجز آبائهم عن دفع المبالغ المالية التي طلبها منهم.

وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي يتقاسم هذه المبالغ المالية مع مشرف المليشيا في منطقة نجران، وتلقى تعليمات بإعادة الأطفال الذين دفع آبائهم هذه المبالغ .

Advertisements

وأكد المصدر أن ابو غيلان طلب أيضا بإعادة من لم يدفعوا مبالغ مالية في "صناديق" في إشارة منه إلى تصفية الأطفال الآخرين.

الجدير ذكره أن الحوثيين يعتمدون على المقاتلين الأطفال من أبناء الفقراء بعد التغرير بهم باسم الجهاد في سبيل الله.