شكرا لبحثكم عن خبر محلل سياسي سعودي: التهدئة ليست كلاماً مرسلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المحلل السياسي السعودي، علي التواتي القرشي، رسالة شديدة اللهجة، إلى عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي.

وكتب القرشي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏يعتقد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، بأن مجرد إعلان جماعته للتهدئة يكفي لتوقف السعودية عملياتها".

وتابع مهاجما البخيتي: "من يبادر للتهدئة يجب أن يلتزم على الأرض أيضاً بمتطلباتها، فلا يحاول تحسين أوضاعه الميدانية أو الاستمرار في تجهيز مفخخاته ومسيراته وصواريخه.. التهدئة ليست كلاماً مرسلا".

وكانت انباء قد انتشرت عن موافقة سعودية على مبادرة الحوثي بوقف اطلاق الصواريخ على المملكة شريطة ايقاف المملكة الغارات الجوية على مليشيا الحوثي الانقلابية