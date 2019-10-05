شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. السيول المفاجئة تجرف سيارة عروسة يمنية ومحاولات لإنقاذها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، الجمعة، أن السيول الغزيرة، الناتجة عن هطول الامطار، والتي قدمت فجأة، جرفت سيارة على متنها عروسة بأحد الوديان بالمحافظة.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن السيل جرف سيارة العروسة فيما عريسها بقي في انتظارها لساعات، بعد نجاتها بأعجوبة، و رغم محاولات المواطنين لإنقاذها (كما في الصورة).

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وتسببت الامطار الغزيرة التي هطلت على محافظات إب وذمار والمحويت، خلال الايام والساعات الماضية، بانهيار عشرات المنازل والحواجز المائية وجرف عدد من السيارات والمواشي.