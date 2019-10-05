شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يطلق تحذيراً عاجلاً لسكان هذه المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، سائقي السيارات والمركبات بمحافظات ريمة وتعز وإب والمحويت وحجة من تدني الرؤية في المنحدرات الجبلية بسبب الضباب. وقال المركز في نشرته الصادرة الجمعة أن المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية ستشهد أجواء غائمة مع تشكل للسحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية. وأشار المركز الى حدوث رياح مثيرة للأتربة والغبار في المناطق المكشوفة.

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