شكرا لبحثكم عن خبر قيادات حوثية تسعى مجددا لإشعال حرب قبلية بين أهالي ”صوير” عمران و”جميمة” حجة بعد وقوع العشرات من القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظتي عمران وحجة، اليوم الجمعة، أن قيادات تابعة لمليشيا الحوثي، تحاول مجددا اشعال حرب قبلية بين أهالي "صوير" عمران و"جميمة" حجة.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن نبيه أبو نشطان المعين وزير للدولة بحكومة المليشيا غير المعترف بها، ومحافظا عمران فيصل جعمان وحجة هلال الصوفي-المعينين من الحوثيين- يسعون مجددا الى إشعال حرب قبلية الان بين قبائل آل دهشوش وقبائل ذو مسعد، بعد أن اندلعت خلال السنوات الماضية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، من خلال سعيهم للضغط على أحد طرفي النزاع بقبول وساطتهم لإنهاء الخلاف بين ابناء المديريتين، في ظل رفض الطرف الاخر للوساطة، الامر الذي يهدد بإشعال حرب قبلية من جديد.

وأشارت المصادر الى أن أبو نشطان وجعمان والصوفي، أكدوا خلال نزولهم اليوم إلى المكان المتنازع عليه، على أهمية قبول الاطراف بالحل الذي يقترحونه، باسم احتواء الخلاف بين أبناء المديريتين.

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ويرجع الخلاف القبلي الذي يمتد لعشرات السنين مخلفا حوالي أربعين قتيل وأعداد كبيرة من الجرحى، على مرتفع جبلي يقع على الحدود بين المديريتين، يدعى "القوبا"، ويدعي كل طرف امتلاكه له.

وقتل سبعة اشخاص واصيب خمسة آخرين في آخر جولة من المواجهات المسلحة بين القبيلتين في نهاية العام 2010 ، قبل إيقاف تبادل إطلاق النار بوساطة قبلية.