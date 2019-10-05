شكرا لبحثكم عن خبر ”بائع الماء” الطفل اليمني الذي ادهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصبح الطفل عمرو محط أنظار الجميع على السوشيال ميديا وذلك لانتشار فيديو له على وسائل التواصل الأجتماعي وهو يغني والذي أدهش الجميع بصوته النادر رغم صغر سنه ليتحول الطفل عمرو من بائع ماء صغير يتجول بين السيارات ليبيع مالديه إلى تريند يتناقل فيديوهاته الغنائية أغلب رواد التواصل الإجتماعي تحت هاشتاج #الطفل_العظيم . وانتشرت فيديوهات للطفل اليمني وهو يغني اغاني لمشاهير يمنيين واعجب الكثير بصوته ماجعل رواد التواصل الاجتماعي الى دعوة الجهات ذات العلاقة بالاهتمام بالطفل الموهبة الفنية Advertisements وقام بعض الفنانين اليمنين بدعوة الطفل الموهبة الى مشاركتهم احياء حفلات وزواجات لتحظى تلك الخطوة بشكر كل من ساند الطفل هل يتحول الطفل عمرو الى فنان يمني ذو ثقل في الأيام القادمة ؟.

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