شكرا لبحثكم عن خبر انهيار عشرات المنازل والحواجز المائية بثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت على محافظات إب وذمار والمحويت، بانهيار عشرات المنازل والحواجز المائية وجرف عدد من السيارات والمواشي.

ففي محافظة ذمار، أفادت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" بانهيار ثلاثة وثلاثون منزلاً في مديريات ”جبل الشرق، وصاب العالي، وصاب السافل”، ثمانية منها بشكل كلي، ووقوع عدد من الإصابات بين الأهالي، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، خلال الأيام الماضية.

وذكرت المصادر أن مديرية جبل الشرق شهدت انهيار ثمانية منازل كلياً، وجزئياً قرابة عشرين منزلاً في قرى بني جابر الشعاب بيت الحميني بني طاهر عزلة بني روية، بالإضافة إلى تساقط الصخور على منازل قرية بيت الحميني، وجرف الطرقات وبعض مزارع المواطنين، كما تسببت الأمطار والسيول في انهيار ثلاثة منازل في وصاب العالي، ومنزلين في وصاب السافل.

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وفي محافظة المحويت، قالت مصادر محلية أن أحد الحواجز المائية بمديرية ملحان، أنهار بشكل كلي، نتيجة للأمطار والسيول الغزيرة، التي تسبب بانهياره، وجرف المدرجات الزراعية في المنطقة.

فيما جرف السيول بمحافظة اب عدد من السيارات والمواشي والاراضي الزراعية خلال الايام الماضية.

وشهدت أغلب محافظات الجمهورية، الأيام الماضية هطول أمطاراً غزيرة، تسببت في تهدم منازل المواطنين، وجرف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والطرقات، بالإضافة إلى نفوق بعض الحيوانات في تلك المناطق، ما يزيد من معاناة المواطنين.