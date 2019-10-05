شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة : نحو 2800 أسرة نازحة تأثرت بالسيول في عدد من المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت نحو 2800 أسرة نازحة لأضرار مختلفة جراء السيول والأمطار التي وقعت في عدة محافظات أواخر الأسبوع الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الجمعة، إن المنظمات المعنية في الأمم المتحدة والشركاء المحليين أجرت تقييما مشتركًا سريعًا في 15 موقعًا في المحافظات المتضررة في 28 سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن 2775 أسرة تأثرت بالفيضانات في المحافظات المتضررة، منها 1329 أسرة في لحج و 900 في عدن و 508 في أبين و 38 في حضرموت.

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وأوضح التقرير أن الاحتياجات الرئيسية التي لوحظت هي الغذاء، وإزالة المياه الراكدة وتوفير الملاجئ والمواد غير الغذائية والصفائح البلاستيكية وعملية الرش للتخفيف من خطر الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك والملاريا.

ونقل التقرير عن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مارب أنه في 28 سبتمبر تم هدم ما مجموعه 59 منزلاً، في مخيم الجفينة للنازحين داخلياً في مدينة مارب بسبب الفيضانات المفاجئة التي جرفت منازل وممتلكات العائلات النازحة.

وشهدت عدداً من المحافظات اليمنية أواخر الأسبوع الماضي أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ضمن تأثيرات العاصفة المدارية "هيكا" التي ضربت بحر العرب وامتدت تأثيراتها إلى سلطنة عمان وأجزاء من اليمن والسعودية.