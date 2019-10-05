شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة.. أحياء سكنية تغرق بمياة ”المجاري” في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام صوراً للوضع البيئي السيئ الذي تشهده عدد من أحياء مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وشوهدت أحياء سكنية في مديرية المنصورة وهي تغرق بمياة الصرف الصحي وسيول الأمطار.

وشكا سكان محليون في حي "عماير الجيش" و"عماير وديع حداد" من ارتفاع منسوب مياة الصرف الصحي في أحيائهم وسط غياب تام للجهات المعنية.

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وقال الأهالي ان مياه الصرف الصحي باتت تغرق الحي بشكل كامل، وباتت تهدد حياتهم وحياة أطفالهم.