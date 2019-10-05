شكرا لبحثكم عن خبر شاهد كيف ظهر ”باسندوة” في ظهوره الأخير من القاهرة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاود رئيس الحكومة اليمنية الأسبق، محمد سالم باسندوة ، الظهور مجدداً على وسائل الإعلام من خلال اللافتة الاجتماعية.

وزار باسندوة وعلي عبدالكريم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، "أحمد القعطبي" ـ شخصية رياضية وطنية ـ بعد إجراء عملية جراحية في القاهرة.

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وكتب القعطبي معلقا على الصورة التالي:" شرفني اليوم بالزيارة إلى حيث أقيم.. استاذنا الكبير والوطني الغيور محمد سالم باسندوه.. رئيس مجلس الوزراء السابق، والأخ والصديق العزيز د. علي عبدالكريم، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية.. للاطمئنان على صحتي بعد اجراء العملية الجراحية.. فشكرا لهما ولكل من زارني او اتصل بي".

ومنذ خروجه من اليمن بعد انقلاب الحوثي على السلطة، غادر باسندوه المشهد السياسي وتوارى عن وسائل الإعلام إلاّ في مناسبات قليلة جداً.