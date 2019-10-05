شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يفاجئ الجميع : يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر .. ويكشف علاقته بـ اغتيال خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حوار على قناة CBS الأمريكية.. وبعد سؤاله لماذا بعد خمس سنوات من القتال يتفاءل الليلة بإمكانية استمرار وقف إطلاق النار ومن ثم إنهاء الحرب في اليمن، أجاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلًا: ”كزعيم، يجب أن أظل متفائلاً كل يوم.. فإذا كنت متشائمًا، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر“.

وأشار بن سلمان، في معرض حديثه عن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، إلى أنها جريمة مؤلمة جدًا وسيحاسب كل من كان مسؤولاً عنها، فالعدالة ستأخذ مجراها.

جديد "الخليج 365":

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وقال ولي العهد السعودي ”كانت هذه جريمة بشعة، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد خاصة لأن من ارتكبوها كانوا يعملون لصالح الحكومة السعودية“.

وأوضح: ”عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي من قِبل المسؤولين الذين يعملون لصالح الحكومة السعودية، كزعيم، يجب أن أتحمل المسؤولية.. فقد كان هذا خطأ، ويجب عليّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل“.

وعن كيفية حدوث الجريمة دون علمه بها، أجاب: ”هل يعتقد الناس أنني أستطيع معرفة ما يفعله 3 ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرسل 3 ملايين تقاريرهم اليومية إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية“.

وتابع: ”اليوم لاتزال التحقيقات جارية.. وبمجرد إثبات التهم الموجهة إلى أي شخص بغض النظر عن رتبته، سيتم رفعها للقضاء، دون استثناء“.