شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي ...مصر تدخل في الحرب مع محمد علي وتبداء اول تحرك رسمي ضدة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحال وزير المالية المصري، محمد معيط، الممثل والمقاول الهارب، محمد علي، إلى نيابة التهرب الضريبي للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده.

ويعد هذا الإجراء الرسمي هو الأول من نوعه منذ ظهور فيديوهات المقاول محمد علي، والتي ادعى فيها وجود قضايا فساد تخص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

جديد "الخليج 365":

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وكشفت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي عن عمليات التهرب التي قام بها محمد علي، وبعرض الوقائع قرر رئيس مصلحة الضرائب رفع مذكرة بوقائع التهرب لوزير المالية، الذي أمر بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتتضمن وقائع التهرب قيام الفنان والمقاول المصري ”بإخفاء جزء من أرباحه يبلغ نحو 7 ملايين و114 ألف جنيه عن نشاطه في التصرفات العقارية والمقاولات عند تقديم إقراراته الضريبية عن السنوات من 2011 إلى 2018“.

وبالإضافة إلى“إخفاء نحو 737 ألف جنيه عن نشاطه في التصرفات العقارية عند تقديم إقراراته عن السنوات 2012 و2016 و2018″.

كما أخفى محمد علي“نحو 140 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم الإقرارات عن عامي 2010 و2018 عن نشاطه في المقاولات، وكذلك إخفائه نحو 120 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية عن شركته أفريكان ميدل إست عن عامي 2012 و2018″، وفق الوقائع ذاتها.