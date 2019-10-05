شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيراً : الإطاحة بمجنن المصريين محمد علي في هذه الدولة بعد تدخل السعودية .. والسيسي يطير من الفرح..(شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في مساع للإطاحة بالفنان المصري الشهير والمقاول المعروف محمد علي، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ”ألميريا“ الإسباني، اتخاذ إجراءات أمام القضاء الإسباني ضد المقاول المصري محمد علي، الذي اشتهر بحملة هجوم ضد السلطات المصرية مؤخرًا.

وكتب ”آل الشيخ“ ساخرًا عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”يقولك في مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها، هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن“.

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وتابع: ”بصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرًا لتجاوزاته وطولة لسانه عليّ في أحد المقاطع في اليوتيوب وفيس بوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا“، مختتمًا: ”يا رب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي“.

وفي الأسابيع الأخيرة، تداولت حسابات بمواقع التواصل، على نطاق واسع، فيديوهات صورها ”محمد علي“، دعا فيها إلى تظاهرات ضد النظام الانقلاب في مصر، واستجابت لدعوته جماهير مصرية غفيرة خرجت في تظاهرات متتالية.