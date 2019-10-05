شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول بريطاني يزف بشرى لليمنيين.. ويعلن عن حل سياسي قادم لفرض السلام في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، إن العملية السياسية اليمنية شهدت تقدما خلال الأيام الفائتة، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز الخطوات الإيجابية التي يقوم بها جميع الأطراف باتجاه السلام.

وأضاف السفير: أن التقدم في العملية السياسية في اليمن يحتاج إلى مزيد من تنازلات الأطراف لتحقيق السلام، ووصف هذا التقدم بـ"الهش" وفقاً لـ صحفية "الشرق الأوسط".

وأشار آرون إلى أن التقدم في الملف اليمني، بعد ما وصف الهجوم على أرامكو بـ "أسوأ الحوادث"، أن هناك تقدما حدث بعد الهجوم، وكان هناك بيان الحوثيين بعدم استهداف السعودية، وكان هناك رد فعل على الأرض من السعودية، كذلك هناك بعض الخطوات الإيجابية من الحوثيين وهو الإفراج عن نحو 300 شخص من السجناء والمعتقلين.

Advertisements

وقال السفير البريطاني، إن زيارة مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن إلى صنعاء ومسقط خلال اليومين الماضيين كانت جيدة، قائلاً "نشعر بالتفاؤل".

وأضاف السفير: إعلان الحوثيين مبادرة السلام، ووقف الهجوم على السعودية مهمة جداً، مشيراً إلى العملية بحاجة الى الاستمرار في مثل هذه الخطوات.

وأشار آرون، إلى أن الحوثيين قلقين نسبياً، ويريدون معرفة ردة فعل السعودية، لتلك الزيارة والاجتماعات معهم في صنعاء ومسقط هو لفهم موقفهم وتشجيعهم على الاستمرار في الخطوات نحو السلام ووقف الحرب.