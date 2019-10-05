شكرا لبحثكم عن خبر شجاعة طفل يمني تنقذ ثعلب من داخل بئر ولكن.. شاهد كيف كانت النتيجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" مقطع فيديو مؤثر لطفل يمني خاطر بنفسه من أجل إنقاذ ثعلب سقط في أحدى الآبار.

وجازف الطفل معرضا نفسه للخطر، في سبيل إنقاذ ثعلب، قاده حظه العثر، للسقوط في بئر عميقة.

وتسلق الطفل البئر من اسفله رابطاً الثعلب في خصريه حتى كاد أن يخرجه من البئر فسقط مرة آخرى.

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وسُمع إرتطام الثعلب في قاع البئر، وصرخ أحد الحاضرين أنه قد توفي الثعلب بسبب السقوط الاخير وعمق البئر الكبير.

حاز المقطع على إعجاب مستخدمي شبكات التواصل، في مشهد انساني لطفل يمني لم يتجاوز العاشرة من عمره بعد.