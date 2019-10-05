شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. خبراء في المونتاج يفضحون المليشيات ويكشفون حقائق انتصاراتهم الوهمية في الإعلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبراء في المونتاج الانتصارات الوهمية التي تزعم مليشيات الحوثي أنها تصنعها في الجبهات الحدودية اليمنية السعودية.

وسلط الخبراء الضوء على عدد من الثغرات في الفبركات الإعلامية في الظهور الأخير للمتحدت العسكري للمليشيات، يحيى سريع، وتشمل تركيب مشاهد واستخدام المؤثرات ودمج مقاطع فيديو من زوايا مختلفة تظهر التقاطها في اوقات زمنية متباعدة.

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وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن هذا الفيديو كشف عن حقيقة التضليل الإعلامي الذي تستخدمه المليشيات بغرض الزج بأتباعها في جبهات القتال، وبث الإنتصارات الوهمية من أجل حشد الأبرياء وإرسالهم إلى جبهات الموت، والقتال تحقيقاً لرغبة ومطامع إيران في اليمن والمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الفيديو يكشف مل تمارسة المليشيات من الكذب والتضليل، بهدف التسويق لانتصارات وهمية ورفع الروح المعنوية لعناصرها والتغطية على خسائرها البشرية الفادحة على يد الجيش اليمني المسنود بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.