قتلي وجرحي في صفوف المليشيا في غارات جوية للتحالف 

طيران التحالف

كتب متابعات_الخليج 365

وأكد مصدر عسكري لوسائل الإعلام المحلية، أن الغارتين لطيران التحالف استهدفت موقع للمليشيا الحوثية في منطقة الصافح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، مشيرًا إلي ان الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

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