ورد الآن...الشرعية تعلن عن ضربة كبرى لـ‘‘محمد بن زايد’’ قبل قليل وتنهي حلمه إلى الأبد وانتكاسة مروعة لمليشيات الانتقالي الجنوبي

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جديد "الخليج 365": عدن - ياسمين التهامي -

شلت قوات الأمن بمحافظة أرخبيل سقطرى، الجمعة، محاولة تمرد يقودها مدير الأمن المقال العميد أحمد علي الرجدهي الموالي للانتقالي الإماراتي.



وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، إن "الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى أفشلت محاولة انقلابية، بعد إقالة مدير الأمن السابق، أحد أذرع الإمارات في المحافظة". شلت قوات الأمن بمحافظة أرخبيل سقطرى، الجمعة، محاولة تمرد يقودها مدير الأمن المقال العميد أحمد علي الرجدهي الموالي للانتقالي الإماراتي.وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، إن "الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى أفشلت محاولة انقلابية، بعد إقالة مدير الأمن السابق، أحد أذرع الإمارات في المحافظة". وأصدر الرئيس هادي، أمس الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين المقدم فائز سالم موسى طاحس سعد مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى وترقيته إلى رتبة عقيد، خلفاً للعميد أحمد الرجدهي الموالي لما يسمى بالانتقالي المدعوم إماراتياً.



وأشار إلى أن مليشيات مدعومة من الإمارات حاولت التمرد والسيطرة على مقرات أمنية بدعم مباشر من قبل مندوب الإمارات في سقطرى "خلفان المزروعي" الذي يشرف بشكل شخصي".. مؤكد أنه تم إفشال المحاولة وفرار قيادات الانتقالي من عاصمة المحافظة.



وأكد الرحبي أن قوات الأمن تسيطر على مؤسسات الدولة في سقطرى بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق مع مرتزقة تابعين لدولة الإمارات حاولوا السيطرة على بعض مؤسسات الدولة، وتم إفشال المخطط بقيادة محافظ سقطرى رمزي محروس ومدير الأمن المعين.



ولفت إلى أنه تبقى فقط مبنى أمني يطلق عليه "الشامل" ما يزال بعض قيادات التمرد والانقلاب يتمركزون فيه.



وأضاف، أن قيادة السلطة المحلية دعتهم للتسليم ومنحهم الأمان وتجنيب سقطرى الفوضى والدمار الذي تحاول الإمارات عبر أدواتها ادخلها في دوامة الصراع .



وأكد مستشار وزير الإعلام أن مدير الأمن الجديد بدء مباشرة عمله في إدارة الأمن في عاصمة المحافظة "حديبو" وسط انتشار أمني مكثف لحماية مؤسسات الدولة من أي تمرد أو محاولة للسيطرة عليها من قبل مرتزقة الإمارات.

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