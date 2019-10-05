شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مدرسة يغتصب طالبة في الفصل صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

Advertisements

خمسيني، متلبسًا أثناء ممارسة الجنس مع فتاة قاصر 16 عامًا داخل سكنه الوظيفي التابع للمؤسسة التعليمية.

وحسب صحف محلية مغربية، أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بنسليمان، تمكنت من اعتقال رجل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، متلبسا بممارسة الجنس مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة (تقطن ببوزنيقة) داخل سكن وظيفي تابع لوزارة التربية الوطنية بمؤسسة تعليمية بدوار لبسابس اقليم بنسليمان.

وأشارت ذات أنه بالإضافة إلى اعتقال الخمسيني الذي يشتغل حارسا للمؤسسة المذكورة، فقد قام رجال الدرك الملكي باعتقال شخص ثان في الاربعينيات من عمره، وجد بمعية الموقوفين لحظة مداهمة موقع الجريمة.

إلى ذلك فقد تم وضع الموقوفين الثلاتة رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار السيد وكيل الملك بابتدائية بنسليمان.

span style="color: rgb(10, 38, 64); font-family: BigVesta-Arabic-Regular; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: justify;">واقعة صادمة، كشفت عنها قوات الأمن بعد اعتقالها حارس مدرسة