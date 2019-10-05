الاكثر مشاهدة - أمير سعودي يفجر مفاجأة ويعلن: هذا هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” وخلال الأيام القادمة ستحدث مفاجأة مزلزلة تهز السعودية !

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يفجر مفاجأة ويعلن: هذا هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” وخلال الأيام القادمة ستحدث مفاجأة مزلزلة تهز السعودية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود، أن تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكاً على السعودية سيكون قريباً جداً.

وقال في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": إنّ "الأيام القليلة القادمة سوف نشهد إعلان محمد بن سلمان ملكاً على المملكة، وقد كانت خطته مبنية بالتعاون والتنسيق مع CIA (جهاز الاستخبارات الأمريكية)".



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وأضاف الأمير المعارض أن الخطة التي ستُنفذ "تتضمن تغيير حرس الملك الشخصي، وإحلالهم بمرتزقة من "بلاك ووتر"، وذلك تمهيداً لإعلان الخائن العميل ملكاً على بلاد الحرمين الشريفين".

وصباح الأحد 29 سبتمبر الجاري، أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك السعودي، والذي اشتهر بملازمته الدائمة له، برصاص صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلافٍ شخصي بينهما، دون مزيد من التفاصيل، وسط تشكيك مغردين برواية مقتله.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن "الجاني قُتل بعدما رفض الاستسلام للجهات الأمنية التي حاصرت الموقع الذي تحصَّن بداخله، حيث أطلق النار، وهو ما اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره".