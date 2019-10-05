شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انقلاب عسكري جديد على الشرعية في هذة المحافظة .. والرئيس هادي يتحرك على الفور ويوجه صفعة مؤلمة ل بن زايد ..«شاهد تفاصيل ما حدث» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انقلاب عسكري جديد على الشرعية في هذة المحافظة .. والرئيس هادي يتحرك على الفور ويوجه صفعة مؤلمة ل بن زايد ..«شاهد تفاصيل ما حدث»

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كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب عسكري جديد على الشرعية في هذة المحافظة .. والرئيس هادي يتحرك على الفور ويوجه صفعة مؤلمة ل بن زايد ..«شاهد تفاصيل ما حدث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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