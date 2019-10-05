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انقلاب عسكري جديد على الشرعية في هذة المحافظة .. والرئيس هادي يتحرك على الفور ويوجه صفعة مؤلمة ل بن زايد ..«شاهد تفاصيل ما حدث»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انقلاب عسكري جديد على الشرعية في هذة المحافظة .. والرئيس هادي يتحرك على الفور ويوجه صفعة مؤلمة ل بن زايد ..«شاهد تفاصيل ما حدث»

فجر مستشار وزارة الإعلام اليمنية مختار الرحبي اليوم، الجمعة، مفاجأة خطيرة وكشف تفاصيل إفشال السلطة المحلية بمحافظة سقطرى، محاولة انقلاب مدعومة إماراتيا، سعت للسيطرة على مؤسسات الدولة في الأرخبيل الغني.

وهاجمت مجاميع مسلحة تتبع “المجلس الانتقالي الجنوبي”، والمدعوم من دولة الإمارات، مقارا أمنية في سقطرى، ردا على إقالة مدير أمنها المتهم بالولاء لأبوظبي.

 

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مرتزقة الإمارات في سقطرى
محمد الدكسمي
محمد مرشد
صالح بازيد
العميد أحمد عيسى الملقب العقرب
والعميد سالم السقطري المحافظ الأسبق
يحي مبارك رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي في سقطرى
مدير الأمن المقال الرجدهي
الوكيل عبدالجميل
الوكيل صالح السقطري
والقائمة تطول .#خونة_سقطرى pic.twitter.com/hRpG6KbzJP

— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 4, 2019
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@alrahbi5

 

 

مرتزقة الإمارات في سقطرى
محمد الدكسمي
محمد مرشد
صالح بازيد
العميد أحمد عيسى الملقب العقرب
والعميد سالم السقطري المحافظ الأسبق
يحي مبارك رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي في سقطرى
مدير الأمن المقال الرجدهي
الوكيل عبدالجميل
الوكيل صالح السقطري
والقائمة تطول .#خونة_سقطرى

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“الرحبي” قال في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن “مدير شرطة سقطرى المعين حديثا يباشر الآن عمله في مبنى أمن المحافظة، وسط انتشار أمني مكثف لحماية مؤسسات الدولة، بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق، الذي يعمل لصالح الإمارات”.

مدير شرطة #سقطرى المعين حديثا يباشر عمله في مبنى أمن المحافظة وانتشار امني مكثف لحماية مؤسسات الدولة بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق الذي يعمل لصالح الإمارات. #خونة_سقطرى pic.twitter.com/BVCL8MbBEl

— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 4, 2019
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مختار الرحبي

 


@alrahbi5

 

 

مدير شرطة #سقطرى المعين حديثا يباشر عمله في مبنى أمن المحافظة وانتشار امني مكثف لحماية مؤسسات الدولة بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق الذي يعمل لصالح الإمارات. #خونة_سقطرى

 

 

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وأضاف: “تبقى فقط مبنى أمني في سقطرى، اسمهُ الشامل، مايزال بعض قيادات التمرد والانقلاب يتمركزون فيه”.

تبقى فقط مبنى امني في سقطرى اسمة الشامل مايزال بعض قيادات التمرد والانقلاب يتمركزون فية ودعوات من قبل قيادة السلطة المحلية للتسليم ومنحهم الأمان وتجنيب سقطرى الفوضى والدمار الذي تحاول الإمارات عبر أدواتها ادخلها في دوامة الصراع .#تمرد_سقطرى_الفاشل

— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 4, 2019
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مختار الرحبي

 


@alrahbi

 

 

تبقى فقط مبنى امني في سقطرى اسمة الشامل مايزال بعض قيادات التمرد والانقلاب يتمركزون فية ودعوات من قبل قيادة السلطة المحلية للتسليم ومنحهم الأمان وتجنيب سقطرى الفوضى والدمار الذي تحاول الإمارات عبر أدواتها ادخلها في دوامة الصراع .#تمرد_سقطرى_الفاشل

 

١٬٥٦٩

 

 


 

وأشار إلى “دعوات من قبل قيادة السلطة المحلية للتسليم، ومنحهم (المعتصمين بالمبنى) الأمان، وتجنيب سقطرى الفوضى والدمار الذي تحاول الإمارات، عبر أدواتها، إدخلها في دوامة الصراع”.

تبقى فقط مبنى امني في سقطرى اسمة الشامل مايزال بعض قيادات التمرد والانقلاب يتمركزون فية ودعوات من قبل قيادة السلطة المحلية للتسليم ومنحهم الأمان وتجنيب سقطرى الفوضى والدمار الذي تحاول الإمارات عبر أدواتها ادخلها في دوامة الصراع .#تمرد_سقطرى_الفاشل

— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 4, 2019
" class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c57">
مختار الرحبي

 


@alrahbi5

 

 

تبقى فقط مبنى امني في سقطرى اسمة الشامل مايزال بعض قيادات التمرد والانقلاب يتمركزون فية ودعوات من قبل قيادة السلطة المحلية للتسليم ومنحهم الأمان وتجنيب سقطرى الفوضى والدمار الذي تحاول الإمارات عبر أدواتها ادخلها في دوامة الصراع .#تمرد_سقطرى_الفاشل

 

١٬٥٦٩

 

 

 

وأوضح ناشطون يمنيون، أن الأجهزة الأمنية في جزيرة سقطرى، أعلنت ولائها للقوات الجنوبية، ورفعت أعلامهم على المرافق الحكومية.

ووفقاً لأحدث المعلومات، فإن السلطة المحلية، بقيادة المحافظ رمزي محروس، تمكنت من السيطرة على الوضع وإحباط ما وصف بـ”محاولة الانقلاب”.

لا قلق على محافظة سقطرى طالما أن أبنها البار وحارسها الأمين رمزي محروس فيها،
هذا البطل أصبح أيقونة للنضال والوطنية والوقوف بكل حزم أمام مشاريع الإمارات التدميرية التى تحاول تنفيذها في سقطرى وتكرار نموذج عدن وجرها الى مربع العنف والفوضى. #البطل_بن_محروس pic.twitter.com/Z8U1jMV8gI

— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 4, 2019
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مختار الرحبي

 


@alrahbi5

 

 

لا قلق على محافظة سقطرى طالما أن أبنها البار وحارسها الأمين رمزي محروس فيها،
هذا البطل أصبح أيقونة للنضال والوطنية والوقوف بكل حزم أمام مشاريع الإمارات التدميرية التى تحاول تنفيذها في سقطرى وتكرار نموذج عدن وجرها الى مربع العنف والفوضى. #البطل_بن_محروس

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وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أطاح، مساء الخميس، بمدير أمن سقطرى الرجدهي من منصبه، بعد اتهامات للأخير بسحب حراسات أمنية من مقرات حكومية، لتسهيل سقوطها في أيدي المجموعات المسلحة التابعة لـ”أبوظبي”.

ولطالما حاولت الإمارات السيطرة على أرخبيل سقطرى الغني بالثروات، إلا أنها عجزت عن تحقيق تلك الغاية بفضل مقاومة أهالي المنطقة وصرامة الحكومة الشرعية في التعامل مع القضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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