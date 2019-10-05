شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : السيسي ينجو من أخطر محاولة اغتيال .. لن تصدق من هو منفذ العملية وما جنسيته وما هو دور... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أحدث تداعيات الأزمة التي تسببت فيها الفيديوهات التي أطلقها المقاول والفنان المصري اللاجئ في "اسبانيا" محمد علي ، كشف محام مصري مقرب من السلطات المصرية عن تقدمه ببلاغات قانونية لمكتب النائب العام المصري ، أحدها يتهم الدكتور ياسين أقطاي ، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، بأنه مشارك في التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وقال المحامي بالنقض طارق محمود، وهو معروف بملاحقة معارضي النظام ، إنه تقدم بأربع بلاغات ضد المقاول الهارب محمد علي للنائب العام، مضيفا:" أتهم محمد علي بأنه على علاقة بالمخابرات القطرية والتركية ويحصل على تمويل منهم.

وكال المحامي طارق محمود السباب والشتائم لمحمد علي ، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "المقاول الهارب محمد علي يتخابر مع المخابرات القطرية ويحصل على تمويل منهم، وهناك حالة غضب شديدة بين المصريين ضده".

وقال "محمود" أنه ضم محمد علي إلى مستشار اردوغان في اتهامهم بالتخطيط لاغتيال السيسي ، كما أضاف لهم الإعلامي المعارض معتز مطر الذي يقدم برنامجا سياسيا يوميا من قناة الشرق المعارضة التي تبث من اسطنبول ، وزعم المحامي المعروف أن المقاول سرب تصاميم استراحة المعمورة في الاسكندرية الى المخابرات التركية والقطرية ، وأنهما كلفا مجموعة لتنفيذ العملية ، دون أن يذكر أي مستندات أو أدلة على ربط الأحداث ببعضها .

يذكر أن الحكومة المصرية تتهم كلا من تركيا وقطر بأنهما يدعمان المعارضة السياسية النشطة ضد نظام السيسي ، وهي معارضة تسبب قدرا كبيرا من الإزعاج للحكومة المصرية ومؤسساتها الأمنية .

قد يهمك ايضاً:

شاهد : حليمة بولند تستفز الشباب السعودي بتصوير إعلانات مخلة بالآداب في العاصمة السعودية الرياض .. وهكذا جاءها الرد الصادم (فيديو)



رجل يحاول مسك يد شمس الكويتية ويوترها .. شاهد ردة فعلها المفاجئة ؟



بالفيديو : السيسي ينجو من أخطر محاولة اغتيال .. لن تصدق من هو منفذ العملية وما جنسيته وما هو دور محمد علي ؟



وأخيرًا : شيخ الأزهر ينقلب على السيسي ويصدر فتوى حاسمة تهز شوارع مصر .. ودعوة عاجلة للإطاحة بحكم العسكر

شاهد..اول صورة للملازم السقطري الذي عينه الرئيس هادي مديرا لشرطة الجزيرة بعد ترقيته الى رتبة عقيد والذي أثار جنون بن زايد



عبدالباري عطوان يعلن انتهاء الحرب وانسحاب السفن والطائرات ويؤكد : السعودية اكتشفت الخونة..والأسرة الحاكمة في خطر! (فيديو)

وزير الخارجية الروسي: هذا الرئيس العربي الوحيد الذي ترك السلطة بشرف ولم يهرب عقب ثورات الربيع العربي..(الاسم)



مفاجأة مزلزلة .. صدام حسين يظهر من جديد ويتقلد منصب الرئيس في هذه الدولة العربية .. شاهد



“مجتهد” يفجر مفاجأة بشأن هوية الحارس الجديد للملك سلمان .. وقرابته من ‘‘سعود القحطاني’’ ويكشف عن ترتيبات خطيرة للإطاحة بالملك



ورد الآن .. أمير سعودي يعلن : هذا هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” وخلال الأيام القادمة ستحدث مفاجأة مزلزلة تهز السعودية !



عاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري الصادم للسعودية وتبث (فيديو).. شاهد



(مشهد مرعب).. يختطفون شابات يمنيات ويجبرونهن على ممارسة الرذيلة بالأكراه في سجونهم..! (التفاصيل)



Advertisements

عاجل : السعودية تلوح رسميًا بالتخلي عن الشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب صنعاء وعدن.. والجنرال الاحمر يرد..!؟



خطيبة خاشقجي تنشر ’’3 صور’’ مسيئة له وتفاجئ السعوديين والأتراك بهذا الموقف الجديد .. ونجل خاشقجي يخرج عن صمته (شاهد)



اعلان الحقيقة الكاملة.. هكذا نجا الملك سلمان من محاولة اغتيال ومقتل مرافقه ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ والكشف عن الجهة المتورطة في الجريمة (اسم وصورة)



وأخيرًا .. الإطاحة بمجنن المصريين محمد علي في هذه الدولة بعد تدخل السعودية .. والسيسي يطير من الفرح (شاهد)

صحيفة بريطانية شهيرة تفجر مفاجآة مزلزلة وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها حارس الملك سلمان الفغم وتسببت بمقتله ؟

شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘



فيصل القاسم يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن انفجارات وشيكة في المنطقة العربية



ما هي أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور..لن تتوقعها..!



اعلان رسمي ...السلطان قابوس ينهي حلم الامارات في الجنوب الى الابد ويقدم للرئيس هادي خدمة عظيمة تمكنه من سحق الانتقالي وانهاء دوره في كل المحافظات الجنوبية

محمد بن سلمان يفاجئ الجميع : يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر .. ويكشف علاقته بـ اغتيال خاشقجي

نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزال اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)



الفنانة الشهيرة التي أثارت إعجاب جميع أبناء الوطن العربي تجري عملية تحويل_جنسي وتصبح ذكرًا ..شاهد صور قبل وبعد العملية



صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي” وتعمق الحزن في السعودية (شاهد)

