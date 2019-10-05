نائب الرئيس اليمني يدعو إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي

الفريق الركن علي محسن صالح

كتب الخليج 365

دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. وطالب الفريق الأحمر، كل القوى السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن.



وقال نائب الرئيس في تغريدة على تويتر: "ندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران". ورحب نائب الرئيس بالدعوة التي أطلقها نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، للقوى اليمنية بالتوحد ضد المشروع الايراني في اليمن. ومنذ خمس سنوات تسيطر مليشيا الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية بعد ا نقلابها على الشرعية، وتقود السعودية تحالفاً عربياً لدعم ومساندة الشرعية اليمنية منذ مارس 2015، وسط خلافات وانقسامات في القوى الوطنية المؤيدة للشرعية و حسابات متناقضة لأطراف في التحالف العربي أدت إلى فشل حسم المعركة مع الحوثيين حتى الآن.

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