أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:



مسؤول بتعز يشرف على الحملة المشتركة لمديريات المدينة لإزالة البناء العشوائيhttps://www.elyamnelaraby.com/423898 مليشيا الحوثي تقر تسعيرة جديدة للبترول في صنعاءhttps://www.elyamnelaraby.com/423899 صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع وتحركات المليشيا برازحhttps://www.elyamnelaraby.com/423904 حجة.. قصف مدفعي متبادل بين الجيش والمليشيا في حرضhttps://www.elyamnelaraby.com/423906 الجوف.. مناطق شاسعة تخلو من مظاهر الحياة بسبب ألغام الحوثيينhttps://www.elyamnelaraby.com/423908 تقدم جديد لقوات الجيش الوطني في باقم شمالي صعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/423910 توقيع عقدين لتوريد وتركيب مضخات بالطاقة الشمسية لمشاريع مياه بوادي حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/423911 إفلات فتاة من قبض حوثي في صنعاء حاول اختطافهاhttps://www.elyamnelaraby.com/423912 لليوم الثاني.. طالبات يعتصمن داخل السفارة اليمنية بموسكو ويضربن عن الطعامhttps://www.elyamnelaraby.com/423913 متظاهرون عراقيون يحرقون مقرات حزب الدعوة في النجفhttps://www.elyamnelaraby.com/423916 رغم التحشيدات الحوثية.. المشتركة تحبط تسللا شمال الجبلية بالحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/423917 الهلال الإماراتي يعزز مكافحة الأوبئة بالساحل الغربي بالعيادة الطبية المتنقلةhttps://www.elyamnelaraby.com/423919 فريق تقييم الحوادث: التحالف استهدف مبنى استخدم كمستودع للأسلحة بصعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/423923 محروس يترأس اجتماعا للجنة الأمنية بسقطرىhttps://www.elyamnelaraby.com/423925 انتقالي مدينة المكلا يدشن مركزي حي باعبود وحي التضامن بالمدينةhttps://www.elyamnelaraby.com/423927 حجة.. المليشيا تقصف قوات الجيش جنوب حيران ولا إصاباتhttps://www.elyamnelaraby.com/423931 شركة النفط بحضرموت تعلن جرعة جديدة بأسعار المحروقاتhttps://www.elyamnelaraby.com/423936 مقرر الجمعية الوطنية بالإنتقالي لـ"الخليج 365" يكشف حقيقة الوضع في لودر وشبوةhttps://www.elyamnelaraby.com/423938 مكتب مياه الريف بالمهرة يعلن إنجاز 4 آبار ارتواز بمديرية منعرhttps://www.elyamnelaraby.com/423943 انطلاق فعاليات مهرجات يوم اللغة المهرية وإعلان النظام الكتابي لهاhttps://www.elyamnelaraby.com/423947

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