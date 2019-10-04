سيدة تفقد طفلهتا في محل ملابس بحي الشافعي غربي بالمكلا

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الجمعة 4 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - عبدالله الشادلي
في حادثة تعد هي الأولى من نوعها، فقدت سيدة في العقد الثالث من العمر، طفلتها البالغة من العمر عامين، عصر الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول أثناء تجولها في محل ملابس بحي الشافعي بالمكلا.
وأفاد شهود عيان للواقعة، أن الطفلة كانت تتجول برفقة أمها في محل ملابس بالشافعي، وأثناء انشغال السيدة بدفع الحساب للبائع أقدم مواطن يعتقد أنه من خارج حضرموت على اختطاف الطفلة.
وبحسب الشهود فإن الخاطف اقتاد الطفلة لسيارته بسرعة وعندما بدأت تصرخ، أكد للمواطنين أن الطفلة ابنته وتصرخ لأنه تعذر عليه شراء بعض الأغراض لها.
وأضاف الشهود أن مالك المحلي توجه مع بعض المواطنين للبحث عن الخاطف والطفلة تاركا محله دون حراسة، في حين ذهب آخرين لإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.
واستغرب الشهود من اقدام الخاطف على هذا الأمر.. لافتين بالقول أن السيدة أكدت لهم أن علاقاتهم مع الآخرين لا غبار عليها.
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