عضو بالمجلس الإنتقالي يكشف  لـ"اليمن العربي" ملابسات مقتل سعيد القميشي

الجمعة 4 أكتوبر 2019

رامي حسن بنان

كتب سيد مصطفي

علق رامي حسن بنان، عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي في شبوة، على استشهاد سعيد القميشي وهو يحمل علم الجنوب بمظاهرات شبوة، إنه ثارت العمليات الإرهابية الإخوانية لقمع المسيره السلمية في شبوه مدينه عزان التي دعت لها قيادات المجلس الانتقالي وأبناء مديريات ميفعه والروضه وحبان، حيث خرج آلشعب الشبواني صباح اليوم بمسيره سلميه على احترام الحق في حرية التعبير والحق في شؤونهم الخاصه في شبوه وخروج اليوم ابناء شبوه لرفض هاذي القوات الإخوانية الإرهابية في المحافظة بمسيره سلمية.

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وأكد بنان لـ"الخليج 365"، أنه تفاجا ابناء شبوه اليوم بتلك المليشيات الإخوانية الإرهابية التي استخدمت اطلاق النار على المتظاهرين في عزان اعمال القتل وغير ذالك من الانتهاكات ذات الصلة غير القانونية في حق ابناء شبوه من قبل مليشيات الإرهاب الإخواني المنظم بمخطط قطري تركي ومحتل باسم شرعية الفنادق وقامت اليوم باطلاق النار على المتظاهرين .

وأوضح عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي في شبوة،إنه ،أن بعودة النخبة الشبوانيه التي أنجزت الكثير في تحقيق الأمن في شبوه ولم تشهد شبوه الآمن حتى في عهد علي عبدالله وتامر على القوات النخبه الشبوانيه لززعه الأمن في المحافظه وعوده الثارات بين ابناء شبوه سيخذون حقهم ولن يقبلو هاذي المليشيات الإرهابية في شبوه.

وأردف بنان، أن واقعه اليوم بقمع المتظاهرين واستشهاد البطل المقاوم سعيد محمد بن تاجرة القميشي وهو رافع علم الجنوب نعلم أن رأيه الجنوب العربي تدخل الخوف في قلوب المليشيات الإرهابية الإخوانية. وندعو القوات المسلحة الجنوبيه والمقاومة في شبوه اتخاذ القرار الصائب في مقاومة الغزو الإخواني الشمالي في شبوه والجنوب عامه وأمالنا كبيره في دحر القوات الإرهابية.