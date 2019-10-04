بن بريك: لن تستطيع ميليشيا الاخوان الوصول الى مبتغاها بهذه الأساليب الرخيصة

الجمعة 4 أكتوبر 2019

أحمد سعيد بن بريك

كتب الخليج 365

علق رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية، أحمد سعيد بن بريك على الهجوم الإرهابي لمليشيات الإخوان التابعة للشرعية يوم أمس الخميس، على المتظاهرين السلميين والذي أودي بحياة القيادي بالمقاومة الجنوبية القميشي.

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وكتب بن بريك تغريدة له بتويتر : "تظن قوى الأخوان المسلمين وحزب الإصلاح المتطرفة بأنها يمكن أن تصل إلى مبتغاها وبهذه الأساليب الوحشية والقمعية الرخيصة باستخدام الرصاص الحي والاعتقالات ضد أبناء عزان وشبوه لتكميم افواههم الرافضة لبقاء تلك لمليشيات المتطرفة على أرضهم.

‏وتابع : دم الشهيد القميشي لن يذهب هدرا ولن يقف أبناء شبوة مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعمال الاجرامية البشعة التي لا يمكن أن تكسرهم بل تزيدهم قوة وصلابة في الذود عن ارضهم وحمايتها والمقاومة بكل السبل المتاحة لهم حتى اقتلاع جذور المليشيات وتنظمياتها الإرهابية .

واضاف : أبناء عزان وشبوه اليوم أكثر وعيا بما خلفته تلك المليشيات الأخوانية والتنظيمات الإرهابية من القاعدة وداعش من ويلات وماسي وقتل وتنكيل بأبناء شبوة والوطن عموما لذلك فأن الجميع لا ينظر لهم الا كا الأعداء.