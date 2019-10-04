ناشط سياسي عراقي يكشف لـ"اليمن العربي" أسرار قطع الإنترنت أثناء المظاهرات

الجمعة 4 أكتوبر 2019

علاء سعدون الكاتب والناشط السياسي

كتب سيد مصطفي

قال علاء سعدون، الكاتب والناشط السياسي العراقي المشارك بالمظاهرات الأخيرة، إن قطع الانترنيت جاء ذريعة لكون المتظاهرين يستخدمونه في الترويج الى التظاهرة، مبينًا أن هذا الامر يعتبر تقيد وتحجم الحريات التي كفلها الدستوري العراق

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وأكد سعدون لـ"الخليج 365"، أن توقيف الخدمة في وسط وجنوب العراق اما المحافظات الشمالية الخدمة لم تنقطع، مشيرًا إلى نها محاولة لارتكاب عنف وفظائع ضد المتظاهرين، والدليل على ذلك قبل قطع النت بقليل سقط شهيد متظاهر وسط العاصمة بغداد.

وأضاف الكاتب والناشط السياسي العراقي، أن الشرطة تتعامل بعنف وضرب بالهروات والماء الساخن والرصاص حي لكي تفرقهم وبكن تحدث اخطأ مت قوات الامن فيتسبب بسقوط شهداء.

وبين سعدون، أن كل السياسين على اطلاع على مايجري ولديهم تشخيص دقيق للحالة ولكن لم يخطو اي خطوة اتجاه الشعب ويلبون ابسط طلباته.