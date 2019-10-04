انعقاد ندوة تعريفية بآلية عمل صندوق دعم الشباب بالوادي والصحراء

الجمعة 4 أكتوبر 2019

جانب من الندوة

كتب الخليج 365 - سيئون

عقدت بكلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون بوادي حضرموت ندوة تعريفية عن آلية عمل صندوق دعم الشباب بالمحافظة للمستفيدين من الوادي والصحراء نظمها صندوق دعم الشباب بالتنسيق مع فريق انجاز التطوعي .

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واستعرضت الندوة التي أقيمت بقاعة كلية العلوم التطبيقية والادارية بجامعة سيئون الاحصائية العامة للمشاريع التي تم تنفيذها بتمويل من قبل الصندوق وعددها 115 مشروع في المجالات الانتاجية, التجارية, الزراعية, والخدمية ,في كل من وادي وساحل حضرموت .

واشار الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب لمساندة كل الشباب من الجنسين لدعمهم وفق معايير واسس خاصة تساعدهم بشكل ذاتي في تنفيذ مشاريعهم الخاصة. من جانبه اشار عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور محمد بن وهلان الى اهميه المشروع الذي يستهدف شريحة الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تقديم القروض البيضاء لمشاريعهم الخاصة للمساهمة في امتصاص البطالة سعيا نحو احداث تنمية للمجتمع بشكل عام وللمستفيدين بشكل خاص.

فيما أوضح منسق الصندوق بالوادي خالد شنتوف رؤية واهداف الصندوق المتمثلة في تمكين الشباب من الجنسين من بدء مشاريعهم من خلال الارشاد والتسهيل والاقراض مما يسهم في الاستقلال المادي والارتقاء بوضعهم المعيشي وزيادة اعداد الايادي العاملة والتقليل من نسبة البطالة من خلال المشاريع التي تقدم لهم.

وجرى استعراض نموذج لتجربه ناجحة لاحد الشباب وهو الشاب سامي خباه من ابناء مدينة سيئون الذي دعمه الصندوق وكان لهذه الدعم اثر ايجابي في الدفع بمشروعه في انتاج الدواجن الذي اوجد سبع فرص عمل في مرحلة الاولى قابله للتطوير خلال المراحل القادمة. حضر الندوة عدد من عمادة الكلية والدكتور منير رجب عمرة عميد كلية العلوم الادارية والدكتور مكسيم معاون السباعي نائب العميد لشؤن الطلاب والمهندس جمال باتيس اخصائي تمويل بالصندوق وريئس المجلس الطلابي بالكلية حسين محمد السقاف والمستفيدين من الصندوق.