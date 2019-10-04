شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ...أول رد حوثي حول إجراء اتصالات سعودية مع ”المشاط” و وقف اطلاق النار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -





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وصفت وسائل اعلامية تابعة لمليشيا الحوثي، مساء اليوم الجمعة، ما أوردته وكالة "رويترز" بان السعودية تدرس وقفا لإطلاق النار في اليمن؛ وتجري اتصالات مع الانقلابي المشاط؛ بالمزاعم.

وقالت المصادر بأن "المصادر الدبلوماسية تزعم لوكالة رويترز أن السعودية تدرس بجدية مبادرة (ما يسمى) الرئيس المشاط لوقف إطلاق النار في اليمن.

واضافت: مصدر عسكري يزعم لرويترز ان السعودية فتحت اتصالا مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عبر طرف ثالث.

وكانت ثلاثة مصادر دبلوماسية ومصدران مطلعان آخران، قالوا لـ"رويترز" اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية تدرس بجدية شكلا من أشكال وقف إطلاق النار في محاولة لوقف تصعيد الصراع؛ وفقا لـ"رويترز".

وقال مصدر عسكري كبير في اليمن مقرب من الحوثيين إن السعودية ”فتحت اتصالا“ مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين عبر طرف ثالث لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وتدرس السعودية اقتراحا للحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يعزز جهود الأمم المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق لإنهاء حرب مدمرة تشوه سمعة الرياض.