شكرا لمتابعة خبر عن إعلان سار من «الشرعية» لأكثر من 9 مليون يمني في كافة المحافظات ..وهذا ما سيتم فعله يوم الاحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال اليوم الجمعة،بدء المرحلة السادسة من صرف المساعدات النقدية الطارئة عن طريق اليونيسف للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والممولة من البنك الدولي الاحد القادم الموافق 6 أكتوبر.

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وقالت الكمال في بيان صحفي نشرته وكالة سبأ الرسمية"أن عملية الصرف تستهدف اكثر من 9 مليون مستفيد في كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة غير المحررة، وسيتم الصرف عبر بنك الأمل للتمويل الاصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر".

وأضافت الكمال " تم الاتفاق مع البنك الدولي واليونيسف على تمديد التمويل لمراحل صرف المساعدات الى سبتمبر 2021م"..مشيدة باستجابة البنك الدولي لتمديد تمويل المراحل القادم، وبجهود اليونيسف وكافة الجهات ذات العلاقة في القيام بهذا المشروع الهام.

ووجهت الكمال مدراء صناديق الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات والجهات ذات العلاقة، بتسهيل مهام عمليات الصرف ومتابعة حصول المستفيدين على حصصهم من المساعدات النقدية وعمل كل ما من شأنه انجاح هذه المرحلة، وعمل كافة الحلول لأي عوائق او عراقيل قد تواجه عملية الصرف.

وأوضحت ان مراحل الصرف الخمس السابقة استهدفت اكثر من 9 مليون مستفيد في كل مرحلة..موجهة الشكر لكافة صناديق الرعاية الاجتماعية في المحافظات والجهات ذات العلاقة التي ساهمت في انجاح المراحل من عمليات صرف المساعدات.