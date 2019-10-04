شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..مصدر عسكري يكشف عن فتح السعودية اتصالا مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين " المشاط " عبر طرف ثالث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. السعودية توجه طعنة غادرة للرئيس "هادي" وتعلن رسميا إنتهاء الحرب باليمن لصالح "الحوثي" .. و"علي محسن" يتدخل فورا ويوجه دعوة عاجلة للشعب اليمني (تفاصيل صادمة) Advertisements عاجل .. فضيحة جديدة تهز الإمارات .. إختطاف إبنة حاكم دبي بالهند وإغتصابها بالفليبين وصديقتها المقربة تكشف الفضيحة الكبرى وتنشر هذا الفيديو الصادم !! حصري: محافظ شبوة يقدم استقالته ويرتب لإعلان طلب اللجوء السياسي .. التفاصيل كاملة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشف مصدر عسكري سعودي لوكالة " رويترز" البريطانية عن فتح السعودية اتصالا مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين " مهدي المشاط " عبر طرف ثالث . ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية سعودية القول أن السعودية اذا وافقت على وقف الغارات فان ذلك يعني اعلانا بانتهاء الحرب في اليمن .

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