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صنعاء - ياسمين الخيامي - افادت مصادر ل( يمن الغد ) في الرياض ان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو قرر الإعتكاف بمقر إقامته بالمملكة العربية السعودية تمهيدا لتقديم استقالته على طريق ترتيب اعلانه اللجوء السياسي في احدى الدول.

المصادر ذكرت ان المحافظ اتخذ هذا القرار بعد ان وجد نفسه ضحية بين المطرقة والسندان نتيجة الضغوطات المتضاربة في المواقف والتوجهات والتي يواجهها من عدة اطراف حزبية وحكومية وقبلية.

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حصري: محافظ شبوة يقدم استقالته ويرتب لإعلان طلب اللجوء السياسي .. التفاصيل كاملة

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وكشفت المصادر ان الجنرال علي محسن الاحمر وحزب الاصلاح "فرع تنظيم الإخوان في اليمن" يمارسون كل الوسائل للضغط على المحافظ لتنفيذ خطة تتضمن تغيرات شاملة في المرافق والإدارات الحكومية داخل المحافظة لتمكين اعضاء الحزب وانصاره من السيطرة الكاملة على شبوة بشقيها المدني والعسكري، في حين يقابل ذلك رفض الرئيس هادي وتحذيره من التمادي اصدار قرارات التعينات الجديدة في ضوء تلقي الرئيس بلاغات قدمتها شخصيات من الوزن الثقيل من ابناء شبوة.

قبيلة لقموش الذي ينتمي اليها المحافظ بن عديو هي الاخرة تمارس ضغوطات ووضعت امامه خياران اما تحرره من سطوة الاصلاح وعدم الخضوع لتوجيهات الاخوان او تقديم استقالته للحفاظ على سمعة القبيلة وعلاقاتها بقبائل شبوة.

وكان محافظ شبوة بن عديو قد غادر المحافظة الى الرياض منذ اسبوعين بعد استدعائه من الرئيس الذي التقاءه ووجه له انتقاد لاذع بسبب تعينات طالت مسئولين تنفيذين وعسكريين محسوبين على المؤتمر وشخصيات مقربة من الرئيس

المصدر .. يمن الغد