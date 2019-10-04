شكرا لمتابعة خبر عن عــــاجل .. الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تتسبب بصدمة جديدة قوية هذه المرة لأسرتها وللسعوديين .. وتهديدات رسمية بالسجن والقتل تعزيرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تسبب الفتاة السعودية الهاربة، رهف القنون، بصدمة جديدة للسعوديين تمثلت في تشجيع فتيات أخريات على الهروب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عاجل .. السعودية توجه طعنة غادرة للرئيس "هادي" وتعلن رسميا إنتهاء الحرب باليمن لصالح "الحوثي" .. و"علي محسن" يتدخل فورا ويوجه دعوة عاجلة للشعب اليمني (تفاصيل صادمة)

عاجل .. فضيحة جديدة تهز الإمارات .. إختطاف إبنة حاكم دبي بالهند وإغتصابها بالفليبين وصديقتها المقربة تكشف الفضيحة الكبرى وتنشر هذا الفيديو الصادم !!

حصري: محافظ شبوة يقدم استقالته ويرتب لإعلان طلب اللجوء السياسي .. التفاصيل كاملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حيث طلبت شقيقتان سعوديتان مساعدتهما في عدم العودة إلى بلادهما، وطالبتا بتوفير حماية دولية لهما، بعدما استطاعتا البقاء في تركيا خلال الأيام الماضية.

وهربت دعاء ودلال الشويكي، عندما كانتا برحلة سياحية في مدينة اسطنبول برفقة العائلة، من دون أن تأخذا معهما من حاجياتهما سوى هواتفهما المحمولة.

Advertisements

وتبلغ دعاء 22 عاماً، ودلال 20 عاماً، وسبق أن طلبتا المساعدة على "تويتر"، وتمكنتا من التحدث مع محام بريطاني عرض عليهما المساعدة مجاناً.

وتقول الأختان في حسابهما على "تويتر"، والذي تعلوه ترويسة تعرفهما على أنهما "فتاتان سعوديتان هاربتان من جحيم الحياة" إنهما تعرضتا للضرب والإهانة.

كما تقولان إنهما أصبحن يعانين من "الحرمان من الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى إكراههما على الزواج من رجال لا يريدانه".

ولا تزال حياتهما معرضة للخطر، حيث لا تخفيان خوفهما من التعرض للقتل من قبل ذويهما في حال وجدهما وهو ما دفع بهما لالتماس اللجوء في بلد أوروبي، كما قالتا أثناء لقاء مع هيئة الإذاعة النرويجية NRK.

وأشارت دعاء إلى أن دراستها في جامعة الملك عبد العزيز، قد توقفت قسرياً حتى عام 2099، وأن السبب يعود إلى رفض هيئة التعليم مظهرها وقصر شعرها، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الفتاتان أيضاً إن عودتهما إلى السعودية، ستعرض حياتهما للخطر وربما يكون مصيرهما السجن بسبب رفضهن الطاعة