شكرا لمتابعة خبر عن عــــــاجل .. وفاة الفنان السعودي الشهير محمد عبده والحزن يعمم المدن السعودية اليوم .. شــاهـد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



شن الكاتب السعودي تركي بن فيصل اللاهبي حملة شعواء على المواقع الاخبارية التي لم يعد لديها من اخبار الا قتل الفنانين وانهاء حياتهم وهم احياء يرزقون؟

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واضاف في منشور له " قتلوا الملوك والرؤساء والزعماء ثم انتقلت هذه النغمة الى الفانين والمشاهير والاعلاميين ولم يتركوا احد ، وهناك من فصلوها عن زوجها وخربوا بيتها ونشروا انها تطلقت وهذا عيب وحرام فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اراد ان يلعن نفسه فليكذب"

واختتم منشوره بالقول ( لن نستغرب ان نرى خبر عاجل عن وفاة الفنا ن السعودي الشهير محمد عبده او لاعب كرة قدم انه انتحر ..اتمنى عدم المتاجرة بحياة الناس وارواحهم والتوقف عن نشر مثل هذه الشائعات )