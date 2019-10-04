شكرا لمتابعة خبر عن عـــــاجل .. مفاجئة غير مسبوقة في محاكمة الداعية "سلمان العودة" .. وأنباء عن تدخل مفاجئ وصادم لـ"الملك سلمان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



كشف نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، اليوم الأربعاء، مفاجأة جديدة، بشأن محاكمة والده، تثبت أنباء تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قضايا الدعاة البارزين الموقوفين.

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وأفاد الأكاديمي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، بأن آخر جلسة لمحاكمة والده ستكون يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول، في محكمة بالعاصمة الرياض.

وقال نجل سلمان العودة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "المحكمة المختصة في الرياض حددت جلسة النطق بالحكم على والدي يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول"؛ حيث ستكون آخر جلسة لمحاكمته.