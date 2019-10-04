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عدن - ياسمين التهامي - عاجل السعودية تلوح رسميًا بالتخلي عن الشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب صنعاء وعدن.. والجنرال الاحمر يرد..!؟

لمحت السعودية الى التخلي عن الشرعية اليمنية عسكريا في مواجهة انقلاب مليشيات الحوثيين في اليمن بعد تصدعات كبيرة داخل صفوف الشرعية اليمنية وعجزها في تحقيق اي تقدم عسكريا وسياسيا خاصة بعد انقلاب المجلس الانتقالي في عدن .

جاء ذلك في اعلان صريح لنائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان بقوله إن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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دعا بن سلمان اليمنيين إلى الوقوف صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى، والفتنة والدمار الايراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى.



وقال "بن سلمان" في سلسة تغريدات على "تويتر" إن حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطه بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصه باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".

واتهم المسؤول السعودي النظام الإيراني بالسعي "وبكل وقاحة" لاستغلال اليمن لمصالحه.

وأضاف: من جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهربا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنه من يسعى للتهدئة".

من جهته رحب نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر بدعوة نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي دعا فيها للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني.

ودعا نائب رئيس الجمهورية في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر اليوم الجمعة “أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران”.