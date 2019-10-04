شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة علا الفارس تفجر فضيحة مدوية عما يحدث في قنوات mbc .. وهذا ما حدث لـ‘‘سارة عبدالعزيز ولجين عمران’’ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وشهد شاهدٌ من أهلها

وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري،لجين عمران ، وغيرهم فهم كُثرُ اعطوهم الامان واسمعوا،

الا تقولون انكم اهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم ..وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور

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