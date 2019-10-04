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عدن - ياسمين التهامي - اسرائيل تكشف تفاصيل سرية عن مقتل حارس الملك سلمان ستثير جنون محمد بن سلمان وتنهي الجدل (تفاصيل)

فجر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، مفاجأة مدوية، عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن الحدث عملية تصفية لاثنين من ضباط الحرس الملكي. Advertisements وكتب "كوهين" عبر حسابه على "تويتر" :"هؤلاء الاثنين من ضباط الحرس الملكي لواء عبدالعزيز الفغم ومقدم ممدوح آل علي جميعهم قتلوا في نفس الساعة ونفس المنزل الذي عليه حراسة أمنية مشددة في جدة .. فمن يصدق رواية ان واحدهم قتل الاخر بسبب خلافات مالية !! عليه ان يراجع حيثيات القضية وتفاصيلها.

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