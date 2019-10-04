الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : تدخل طارئ للتحالف العربي في سقطرى يقلب الأمور رأسًا على عقب وتسليمها بالكامل للمليشيات وطرد الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش ظهر يوم الجمعة على المقار الأمنية بمدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى عقب اعلان مدير الأمن المقال علي احمد الرجدهي تمرده على قرار اقالته. واعلن الرجدهي تمرده على قرار اقالته واعلن انضمامه إلى المجلس الانتقالي. Advertisements ​​​ ​​​​​​​​​​​​ وسرعان ماتدخلت قوات الجيش وسيطرت على المقار الأمنية وتمكنت من ادخال مدير الأمن الجديد العقيد فايز طاحس وتسليمه مهام الإدارة . وبعد ساعات فقط من سيطرة الجيش والأمن على المقار الأمنية صدرت توجيهات من قيادة التحالف لقوات الجيش والمدير الجديد بالانسحاب من مقر الأمن وهو ماتم لاحقا ليعود المدير السابق ويباشر مهام عمله مجددا.

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