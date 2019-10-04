الاكثر مشاهدة - إيران تخرج عن صمتها وتفاجئ العراقيين بـ‘‘إعلان حرب’’ بشأن المظاهرات وتكشف عن دولة معادية تسعى للإطاحة بحكمها في بغداد

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تخرج عن صمتها وتفاجئ العراقيين بـ‘‘إعلان حرب’’ بشأن المظاهرات وتكشف عن دولة معادية تسعى للإطاحة بحكمها في بغداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، الاحتجاجات المناهضة للأحزاب العراقية التي تدعمها إيران بالمؤامرة، زاعمًا أن إسرائيل تقف وراء تلك الاحتجاجات.

وخرج محتجون عراقيون في عدة مدن، لليوم الرابع على التوالي مطالبين بتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.

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وقال عبداللهيان في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ”الأيادي الأجنبية الخبيثة منذ سنوات تحاول زعزعة الاستقرار في العراق، وهذه المرة يحاولون بطريقة المطالب المدنية المشروعة زعزعة الأمن”.

وأضاف عبداللهيان: ”بالنظر إلى المطالب المدنية للشعب، يقف الصهاينة ومؤيدو الإرهاب التكفيري وراء الأحداث الأخيرة في العراق.. سيتم إحباط هذه المؤامرة أيضًا“.

وكانت كتلة ”سائرون“ العراقية، علقت عملها في البرلمان استجابة لطلب مقتدى الصدر.