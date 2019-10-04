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عدن - ياسمين عبدالعظيم - من مطبخ منزلها .. شاهد كيف ظهرت سما المصري في اخر فيديو فاضح ..صدر بارز وارداف منفوخه !

نشرت الراقصة المصرية سما المصري فيديو جديد على حسابها بالانستجرام فجر موجة غضب شديدة بين المتابعين .

وظهرت الراقصة الاستعراضية سما المصري بالفيديو الجديد وهي بمطبخ منزلها ، ترتدي ملابس فاضحة تظهر من خلالها مؤخرتها وصدرها بشكل بارز وملفت .

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وما اثار الاستغراب اكثر هو ان الراقصة سما المصري لم تعرف عن ماذا تتكلم بالفيديو الجديد وظلت متلبكه وتدور بين دواليب المطبخ مستعرضة مؤخرتها امام الكاميرى .

وتساءل المتابعون في تعليقاتهم عن الهدف من هذا الفيديو وماهي المعلومة المفيدة التي اوصلتها المصري من خلاله للجمهور ؟

يشار إلى ان الراقصة المصرية تعمل بين الفينة والاخرى على نشر فيديوهات فاضحة تستعرض فيها جسمها ، وتثير الجدل في اوساط الشارع المصري والعربي على حدا سوى.